Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Konya Anadolu Selçukspor- Amed Sportif: 0-3

Hasan DÖNMEZ / KONYA, () STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Fatih Söyler (xx), Yusuf Doğan (xx) KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (x)- Arif (x) (Dk. 17 Ahmet  x), Volkan (x), Berat (x), Özkan (xx), Maksut...

Konya Anadolu Selçukspor- Amed Sportif: 0-3

Hasan DÖNMEZ / KONYA, ()
STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk
HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Fatih Söyler (xx), Yusuf Doğan (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (x)- Arif (x) (Dk. 17 Ahmet  x), Volkan (x), Berat (x), Özkan (xx), Maksut (x), Ragıp (x), Oğuz Gürbulak (x), Ali Kuleli (x), Burak (x)(Dk. 68 Süleyman), Abdulkadir (x)
AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Kamil (xx), Oğuz Çetinkaya (x), Abdullah (x), Ercan (xx)(Dk. 85 Ercüment), Mansur (xx)(Dk. 90 Şevket), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (x), Tekin (xxx), Okan (xxx), Deniz (xxx)(Dk. 78 Yusuf x)
GOLLER: Dk. 10 Deniz, Dk.45 Okan, Dk. 45+1 Tekin (Amed Sportif)
KIRMIZI KART:  Dk.12 Volkan (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR: Ali Kuleli (Konya Anadolu Selçukspor), Kamil, Ercan (Amed Sportif)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Amed Sportif'e 3-0 mağlup oldu.
4'üncü dakikada ceza sahasının sol çaprazından Özkan'ın ortasında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
10'uncu dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Deniz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12'nci dakikada Konya Anadolu Selçukspor kaptanı Volkan, orta sahada Okan'a yaptığı müdahale kırmızı kart görünce ev sahibi takım 10 kişi kaldı.
45'inci topla ceza sahasına sokulan Okan'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 0-2.
45+1'inci dakikada Okan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Tekin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.
75'inci dakika Oğuz Gürbulak'ın, ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbet vuruşta top kaleci Kurtuluş'ta kaldı.
82'nci dakikada Yusuf'un sert şutu kalenin üst direğinden döndü savunma topu uzaklaştırdı. 
Karşılaşma Ahmet Sportif'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI    

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55