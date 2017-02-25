Kongresini antrenman sahasında yapan Kayseri Erciyesspor'un yeni başkanı Saffet Külahçı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı grupta yer alan Kayseri Erciyesspor'da antrenman sahasında yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Saffet Külahçı getirildi

İki sezon önce Süper Lig'de yer alan daha sonra TFF 1'inci Lige, daha sonra da 2'nci lige düşen Kayseri Erciyesspor'a uzun süredir başkan bulunamıyordu. 7 kez olağan ve olağanüstü genel kurul yapan iki kez de kayyuma devredilen Kayseri Erciyesspor, yeni yönetimine kavuştu.

Saffet Külahçı, "Kayseri Erciyesspor gibi 84 yıllık kulübün kapanmasına gönlümüz razı olmadı. Bugüne kadar bu riski kimse almak istemedi. Ama, biz taşın altına elimizi koyduk ve böylelikle Kayseri Erciyes Spor Kulübü yönetimine talip olduk. Başta bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, Melikgazi Belediye Başkanı ve Onursal Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederim. Gelecek seneden itibaren Kayseri Erciyesspor'u Akademi kulübü olarak yönetim kısa sürede başarılar elde eder hale getirmek için çalışacağız" dedi. Saffet Külahçı başkanlığındaki yeni yönetimde aralarında mavi siyahlı kulübün süper ligdeki kadrosunda bulunan 3 eski yabancı oyuncusunun da bulunduğu şu isimler yer aldı:

Saffet Külahçı (Başkan) Murat Gencer, Semih Emin Akbulut, Abdullah Ogan, Sebahattin Cansu, Sıtkı Yüksel, Hulusi Yördem, Erkan Yücel, Ahmet Demir, Yaşar Çalışır, Ahmet Badal, Bayram Patır, Yalçın Dağtekin, Edi Lopes Da Silva, Kader Mangane, Tresor Lomana Lualua.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Saahada yapılan kongreden genel görüntü

- Kulüp Başkanlığına seçilen Saffet Külahçı'nın konuşması

- Detay görüntü

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: İlyas KAPLAN / Kayseri,()