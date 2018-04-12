Konak'ta Göztepe buluşması



İZMİR, ()

Konak Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen 'Yalı Günleri' sona erdi.

Pazartesi günü başlayan ve üç gün süren etkinliğin kapanışında tam bir Göztepe anması yaşandı. Göztepe'nin Türk futbol tarihine damgasını vurmuş efsane futbolcuların buluştuğu etkinlik muhteşem bir nostaljiye dönüştü. Etkinliğe Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe'nin efsane kalecisi Seyfi Talay'ın kızı Süreyya Talay ile takımın efsane kadrosunda yer alan isimler katıldı.

Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'ndaki Göztepe Heykeli önünde fotoğraf çekiminin ardından Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi'nde 'Efsane Göztepe'den Günümüzde İzmir Futboluna Bakış' konulu panele geçildi.

Organizasyonda konuşan Mehmet Sepil, Göztepe semtinin çocuğu olduğunu söyledi. Sepil, "Bu semtte büyümüş, efsane takımın yanında çocukluğunu geçirmiş bir kişiyim. Bu semte başkan olarak dönmek benim için onurların en büyüğü. Hem Göztepe, hem Yalı ikisi de çok güzel birleşiyor. Ancak güzel yalıların yerini apartmanlar aldı. Keşke almasaydı ama bu sadece İzmir'e ait bir durum değil. Göztepe her zaman önemli bir semtti" dedi.

Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Biz kulübümüze kalpten bağlıyız. Göztepe'yi ayakta tutan budur. Amatör lige düşmüş bu takımın binlerce taraftarı o zaman da maçlarına gitti. O günlerde eğer taraftar, tribün, camia sahip çıkmasaydı, o tribünleri doldurmasaydı Göztepe bu günlere gelemezdi" diye konuştu.

Başkan Pekdaş, "Göztepe'nin Süper Lig'de başarıyla yürüyeceğine inanıyorum. Biz İzmir'deki diğer takımların da aynı başarıyı elde etmelerini istiyoruz. İzmir sadece kendisine başarı isteyen bir şehir değil, zenginliklerini başkalarıyla paylaşan bir kent. Göztepe'nin başarıları her daim sürsün ve İzmir'in adı tüm dünyada duyulsun" dedi.

Panelde Göztepe'nin efsane futbolcularından Ertan Öznur, Nevzat Güzelırmak, Fevzi Zemzem, Ceyhan Yazar, Halil Kiraz, Cenap Öztezel ile Gazeteci Okan Yüksel sırasıyla söz alarak Göztepe ve Yalı semtinin tarihinden alıntılar yaparak anıları tazeledi. Panel sonunda konuşmacılara ve katılımcılara İzmir Araştırmaları Derneği tarafından plaket verildi.

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