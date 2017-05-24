Konak Belediyespor'un rakibi sahadan çekildi

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde play off'ta üst üste beşinci kez şampiyonluğa koşan lider Konak Belediyespor'un evinde 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'la oynadığı karşılaşma rakibin sahadan çekilmesi nedeniyle tamamlanamadı.

İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'da saat 11.00'de başlayan müsabakaya kadrosundaki eksikler nedeniyle 9 kişi çıkmak zorunda kalan Antalya temsilcisi karşısında ilk yarıda Cosmina, Hilal, Valeria ve Ebru'nun golleriyle 4-0 öne geçen Konak Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Alanç, 2 oyuncusunu kulübeye çekti.

Maç 9'ar kişiyle sürerken Antalya Döşemealtı Belediyespor, bir futbolcusunun sakatlanması nedeniyle 8 kişi kalınca 40'ıncı dakikada sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabakayı Konak Belediyespor'un 4-0'lık üstünlüğü ile tescil edeceği öğrenildi.

Skorun tescil edilmesinin ardından puanını 39'a çıkaracak Konak Belediyespor, play off'ta 4 Haziran Pazar günü deplasmanda Trabzon İdmanocağı ile son maçına çıkacak.