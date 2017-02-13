Konak Belediyespor'un gözü zirvede

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor galibiyetinin ardından 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'u da sahasında 3-1 yenen Konak Belediyespor gözünü zirveye dikti. Teknik Direktör Ali Alanç, yeniden çıkışa geçtiklerini belirterek, "Önümüzde İlkadım Belediyespor ve Beşiktaş maçları var. Bu iki karşılaşmayı kazanıp liderliği Beşiktaş'tan alacağız. Takımımız 4 sezondur ligi şampiyon tamamlıyor. Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı biziz" diye konuştu.

