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Konak Belediyespor umut arıyor

İZMİR, () - Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde lider Algspor ve ikinci Beşiktaş'la birlikte son haftaya 39 puanla 3'üncü sırada giren Konak Belediyespor yarın Ataşehir Belediyespor deplasmanına şampiyonluk umuduyla çıkacak. Yenisahra Stadı'nda...

Konak Belediyespor umut arıyor

İZMİR, () - Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde lider Algspor ve ikinci Beşiktaş'la birlikte son haftaya 39 puanla 3'üncü sırada giren Konak Belediyespor yarın Ataşehir Belediyespor deplasmanına şampiyonluk umuduyla çıkacak. Yenisahra Stadı'nda Enes Akmeşe'nin düdük çalacağı müsabaka saat 12.30'da başlayacak. İzmir ekibi sahadan galibiyetle ayrılır, rakipleri Algspor ve Beşiktaş puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. 
Algspor ve Beşiktaş'ın yenilmesi halinde Konak Belediyespor'a beraberlik dahi yetecek. Rakiplerin kazanması durumunda Konak'a galibiyet yetmeyecek. Teknik Direktör Ali Alanç puan eşitliği durumunda rakiplerinden üçlü averajda, Alg'den ikili, Beşiktaş'tan da genel averajda geride olduklarını belirterek, "Mutlaka galip gelmeliyiz. Kulağımız rakiplerimizin maçlarında olacak" dedi. 

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