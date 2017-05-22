Konak Belediyespor liderliği bırakmadıi

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi Play Off Grubu'da en yakın takipçisi Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Konak Belediyespor, bitime 2 hafta kala liderliğini sürdürdü.

1 puan gerisindeki rakibi önünde 2-1 yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda golcü Dusa Cosmina ile yenilgiden kurtulan mavi beyazlıların Teknik Direktörü Ali Alanç, 5. kez üst üste şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını söyledi. Mutlu son için önlerinde 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor ve Trabzon İdmanocağı (D) müsabakalarının bulunduğunu dile getiren Alanç, "2'de 2 yapıp ilk yıldızımızı göğsümüze takacağız" diye konuştu.

