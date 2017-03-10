Konak Belediyespor Kireçburnu'na karşı

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'ndeki son maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek zirve yarışına ağırlığını koyan Konak Belediyespor yarın Kireçburnu'nu konuk edecek. Atatürk Stadı 2 No'lu Yan Saha'da Koray Türkekul'un yöneteceği müsabaka saat 11.00'de başlayacak. Teknik Direktör Ali Alanç, son 4 haftayı kayıpsız geçtiklerini hatırlatarak, "Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamayacağız. Kızlarımız çok iyi bir ivme yakaladı. Kireçburnu karşısında da galip geleceğiz" diye konuştu.