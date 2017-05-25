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Konak Belediyespor geri sayımda

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi Play Off Grubu'nda evinde 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor karşısında 4-0 öndeyken rakip takım 8 kişi kalınca sahadan çekildiği için maçın bu skorla tescil edilmesini bekleyen Konak Belediyespor, bitime 1 hafta...

Konak Belediyespor geri sayımda
KADINLAR Futbol 1'inci Ligi Play Off Grubu'nda evinde 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor karşısında 4-0 öndeyken rakip takım 8 kişi kalınca sahadan çekildiği için maçın bu skorla tescil edilmesini bekleyen Konak Belediyespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçti. Finallerde oynadığı 7 karşılaşma sonrası puanını 38'e çıkaran mavi beyazlı ekip, takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderliğini sürdürüyor.
Konak Belediyespor'un bu hafta sahaya bile çıkmadan üst üste beşinci kez mutlu sona ulaşma ihtimali var. 4 Haziran'da Trabzon İdmanocağı deplasmanına çıkacak Konak Beledilespor, 28 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş-Ataşehir Belediyespor maçının sonucuna göre kupayı 5'inci kez kazanabilir.
Beşiktaş, Ataşehir Belediyespor karşılaşmasında galip gelemezse, Konak Belediyespor, Trabzon İdmanocağı müsabakasına şampiyon unvanıyla çıkacak. Beşiktaş rakibini mağlup ederse, Konak Belediyespor Trabzon'da mutlak galibiyet arayacak. Teknik Direktör Ali Alanç, takımının şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, "Bir aksilik olmazsa şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz. Bu sezon bizim için çok anlamlı çünkü armamıza yıldız takacağız. Beşiktaş'ın ne yapacağı bizi ilgilendirmiyor, kızlarımız Trabzon İdmanocağı'nı yenecek" diye konuştu. 

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