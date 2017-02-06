Konak Belediyespor'da mağlubiyet üzüntüsü

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde son 4 sezonun şampiyonu Konak Belediyespor, deplasmanda Ataşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak 2011-2012'den bu yana ilk kez bir sezonda 4 yenilgi aldı. Şampiyonluk kupasını kaldırdığı son 4 yılda toplamda 3 kez rakiplerine boyun eğen mavi beyazlılar 4'üncü sıraya gerilerken lider Beşiktaş'ın da 6 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör Ali Alanç ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyledi. Bu sezon yine şampiyon olacaklarını iddia eden Alanç, "Ben futbolcularıma güveniyorum. Ataşehir Belediyespor karşısında iyi futbol oynadık ancak sonuca gidemedik. Toparlanıp yine seri galibiyetler alacağız" diye konuştu.