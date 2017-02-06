Konak Belediyespor'da mağlubiyet üzüntüsü

Teknik direktör Ali Alanç ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyledi. Bu sezon yine şampiyon olacaklarını iddia eden Alanç, "Ben futbolcularıma güveniyorum. Ataşehir Belediyespor karşısında iyi futbol oynadık ancak sonuca gidemedik. Toparlanıp yine seri galibiyetler alacağız" diye konuştu.
Teknik direktör Ali Alanç ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyledi. Bu sezon yine şampiyon olacaklarını iddia eden Alanç, "Ben futbolcularıma güveniyorum. Ataşehir Belediyespor karşısında iyi futbol oynadık ancak sonuca gidemedik. Toparlanıp yine seri galibiyetler alacağız" diye konuştu.