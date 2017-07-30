Konak Belediyespor'da Fatma ve Gülbin yuvaya döndü

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde üst üste 5'inci kez şampiyon olarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Konak Belediyespor, transfere hızlı başladı. Mavi beyazlılar eski kalecisi Fatma Şahin ve orta saha oyuncusu Gülbin Hız'ı yuvaya döndürdü. Geçen sezon Trabzon İdmanocağı'nda oynayan Gülbin ve Antalya Döşemealtı Belediyespor'un kalesini koruyan Fatma ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı.Fatma, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evime döndüm. Serüven kaldığı yerden devam ediyor" dedi. Teknik Direktör Ali Alanç, hem ligi hem de Avrupa arenasında başarıyı hedeflediklerini belirterek, takviyelerin süreceğini söyledi.

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