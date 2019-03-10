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Konak Belediyespor - Beşiktaş: 2-2

İZMİR, () - Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile takipçisi Konak Belediyespor, son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'da oynanan karşılaşmada...

Konak Belediyespor - Beşiktaş: 2-2

İZMİR, () - Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile takipçisi Konak Belediyespor, son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı.
İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Konak'ın gollerini 46'ncı dakikada Ebru ve 90+3'üncü dakikada Ferithan attı. Konuk siyah-beyazlıların golleri ise 52'nci dakikada penaltıdan Gizem ve 70'icni dakikada Çiğdem'den geldi. Konak Belediyespor maça, üzerinde geçen 25 Şubat'ta tedavi gördüğü rahim kanserine yenik düşerek henüz 22 yaşında hayatını kaybeden eski futbolcu ve futbol hakemi Özge Kanbay'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.
Ligde bu skorla Beşiktaş, 30 puanla liderlik koltuğunu korurken, maçı eksik Konak, 29 puanla ikinci sırada rakibini takibini sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)

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