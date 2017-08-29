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Konak Belediyespor Avrupa'ya veda etti

GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup eleme maçlarında ev sahibi Martve'yi 5-0 ve Slovenya'dan Partizan'ı 5-1 yenerek turnuvaya iyi başlayan Konak Belediyespor, son sınavında Litvanya'nın Gintra ekibine...

Konak Belediyespor Avrupa'ya veda etti
GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te oynanan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup eleme maçlarında ev sahibi Martve'yi 5-0 ve Slovenya'dan Partizan'ı 5-1 yenerek turnuvaya iyi başlayan Konak Belediyespor, son sınavında Litvanya'nın Gintra ekibine 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan İzmir ekibi, en iyi ikinci olma fırsatını sadece 1 puanla kaçırdı. Ligde son 5 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Konak Belediyespor, üst üste 4'üncü kez son 32'ye kalamadı. 
Son olarak 2013-2014 sezonunda gruptan çıkmayı başaran mavi beyazlılar, Gürcistan'dan da üzgün döndü. Grup maçlarına çok iyi başladıklarını belirten Teknik Direktör Ali Alanç, "İlk iki rakibimizi rahat geçtik. Gintra'nın güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıyı yenik kapattıktan sonra beraberliği yakaladık. Ancak son 8 dakikada gelen gollere engel olamadık. Kızlarımı kutluyorum. Gönül isterdi ki ülkemize ve İzmir'e tur sevinci yaşatalım. Artık lige odaklanacağız" dedi.


 

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