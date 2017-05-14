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Konak Belediyespor-Ataşehir Belediyespor: 1-0

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi Play Off Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Konak Belediyespor, konuk ettiği Ataşehir Belediyespor'u tek golle geçti: 1-0. İlk yarısını golsüz tamamlanan mücadelenin 70'inci dakikasında sahneye çıkan Nijeryalı...

Konak Belediyespor-Ataşehir Belediyespor: 1-0
KADINLAR Futbol 1'inci Ligi Play Off Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Konak Belediyespor, konuk ettiği Ataşehir Belediyespor'u tek golle geçti: 1-0.
İlk yarısını golsüz tamamlanan mücadelenin 70'inci dakikasında sahneye çıkan Nijeryalı forvet Esther, Yonca'nın pasında topu filelere gönderip takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla 34 puana yükselen İzmir temsilcisi bitime 3 hafta kala liderlik koltuğunu bırakmadı. 
Teknik Direktör Ali Alanç sıcak havanın etkisiyle futbolcularının zorlandığını söyledi. Galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Alanç, "Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık. Kızlarımız kazanmak için her şeyi yaptı" dedi. Konak Belediyespor, 21 Mayıs Pazar günü en önemli rakibi Beşiktaş'la deplasmanda karşıya karşıya geldikten sonra, 1027 Antalya Döşemealtı ve Trabzon İdmanocağı (D) müsabakalarıyla sezonu tamamlayacak. 

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