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Konak Belediyespor 3'üncü oldu

İZMİR, () Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nin son haftasına şampiyonluk umuduyla giren Konak Belediyespor, deplasmanda Ataşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek sezonu 3'üncü sırada bitirdi. Beşiktaş ve Algspor'la birlikte 34'üncü haftaya 39...

Konak Belediyespor 3'üncü oldu

İZMİR, ()

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nin son haftasına şampiyonluk umuduyla giren Konak Belediyespor, deplasmanda Ataşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek sezonu 3'üncü sırada bitirdi. Beşiktaş ve Algspor'la birlikte 34'üncü haftaya 39 puanla üçüncü sırada giren mavi-beyazlılar İstanbul deplasmanında umduğunu bulamadı. 
Ligde Kireçburnu deplasmanından 9-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 42 puan ve genel averajla ipi göğüsledi. Teknik direktör Ali Alanç, bu sezon sonuna kadar zirveyi kovaladıklarını belirterek, "Bizim için en büyük ödül genç futbolcularımızı vitrine çıkarmak oldu. Kızlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptı. Konak Belediyespor olarak rakibimizi kutlarız. Gelecek sezon da birçok genç kızımızı futbola kazandırıp, mücadelemizi vereceğiz" dedi. 
 

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