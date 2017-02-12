Konak Belediyespor-1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor: 3-1

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde hafta içinde erteleme maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor'u deplasmanda 5-1 yenen Konak Belediyespor, konuk ettiği 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Cansu'nun 10'uncu dakikada attığı golle öne geçen mavi-beyazlılar 40'ıncı dakikada Ebru Topçu ile farkı 2'ye çıkardı. Sevgi 65'inci dakikada skoru 3-0'a getirirken, 90+2'nci dakikada Herrara Antalya temsilcisinin tek sayısını kaydetti. Teknik Direktör Ali Alanç 24 puanla 2. sıraya yükseldiklerini belirterek, "Döşemealtı Belediyespor önemli rakiplerimizden biri. Güzel futbolla 3 puanı aldık" diye konuştu. FOTOĞRAFLI