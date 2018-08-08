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Kodek: "dereceye giren ilk 36 sporcunun 9’u Amasya’dan"

Sinan HARMANCI/AMASYA,()  Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, masa tenisi branşında Türkiye genelindeki şampiyonalarda dereceye giren 36 sporcudan 9'unun Amasyalı sporcular olduğunu söyledi. Amasya Gençlik Hizmetleri...

Kodek: "dereceye giren ilk 36 sporcunun 9’u Amasya’dan"

Sinan HARMANCI/AMASYA,() 

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, masa tenisi branşında Türkiye genelindeki şampiyonalarda dereceye giren 36 sporcudan 9'unun Amasyalı sporcular olduğunu söyledi.
Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren  masa tenisi sporcuları katıldıkları şampiyonalarda Amasya’ya toplamda 70 kupa kazandırdı. 3 kadrolu ve 5 fahri antrenör eşliğinde çalışan 6-15 yaş grubundaki 200 sporcu başarılarını hızla artırdı. Son 2 yılda Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren ilk 36 sporcudan 9'u Amasyalı sporcular oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Abdullah Kodek, spor branşlarında alt yapının çok önemli olduğunu ve destek verilmesi gerektiğini söyleyerek, "İlimizde birçok branşta olduğu gibi masa tenisi branşında da çok güzel bir altyapıya sahibiz. Son 10 yıldır 70 kupa kazanmış ve altyapılarda müsabakalara sporcuların katılımı seviyesinde ödül almış bir iliz. Küçükler, yıldızlar ve minikler kategorisinde Türkiye genelinde en iyi 12'ye giren sporcunun 5’i kız 1'i erkek olmak üzere 6 tanesi ilimizden. Yine küçüklerde 1 ve yıldızlarda da 2 olmak üzere toplamda 9 sporcumuz büyük başarı gösterdi. Türkiye'deki küçük, yıldız ve minikler kategorilerindeki 36 sporcunun 9 tanesi ilimizden çıktı. Bu bize ilerleyen zamanlar için çok güzel bir enerji veriyor. İnşallah hedefimiz gençler ve büyükler kategorisinde de bu çocuklarımızı devam ettirerek, ilimizi, ülkemizi ve aynı zamanda bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak" dedi.
Amasya masa tenisi il temsilcisi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Nadir Nuyan, "Sporun geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, teknoloji bağımlılığını azaltmaya yarayan en önemli araçlardan birisi olarak görüyoruz. Bizlerde bu konuda yapılan çalışmalardan da  görüldüğü gibi velilerimizin çocuklarını masa tenisi ile tanıştırmalarını, bu spora yönlendirmelerini, antrenörlerimiz nezaretinde düzenli olarak spor yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.
3 yıldır masa tenisi sporunu yapan 9 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Duru Çiğdem ise, "2’inci sınıfta iken hocalarımız geldi. Bize masa tenisini anlattılar. Bizde daha sonra bu spora başlamak istedik. Ailelerimize danıştık, izin verilmesinden sonra 5 kız olarak başladık. Sonra bir arkadaşımız masa tenisini bıraktı, ama biz 4 kişi halen devam ediyoruz. Bu sporu yapmayı çok seviyorum. Bu branşta madalyalar kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
- Kapalı spor salonu dışından detay
- Masa tenisi salonundan detay
-Sporcuların çalışmalarından detay
- Röportajlar
- Genel detaylar
 

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