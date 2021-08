KOÇEL A.Ş GİRESUNSPOR’UN BU YIL DA SPONSORU OLDU

Çelik eşya ve mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Koçel Çelik Eşya Sanayi A.Ş, Giresunspor’un forma sırt sponsoru olduğunu duyurdu. Sponsorluk anlaşması Koçel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç ve Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet’in yer aldığı törende imzalandı.

Koçel Çelik Eşya Sanayi Anonim Şirketi, 2014 yılından beri sürdürdüğü sponsorluğunu Giresunspor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından bu yıl da devam ettirdi. Koçel A.Ş ve Giresunspor arasındaki forma sırt sponsorluk anlaşması 5 Ağustos Perşembe günü Beyoğlu Taksim’deki Titanic City Otel’de saat 10.30’da düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. İmza törenine, Koçel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç, Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Koçel A.Ş’nin sponsorluğunun ise 1+1 sezon boyunca devam edeceği belirtildi.

“HER ZAMAN KULÜBÜMÜZÜN YANINDA OLACAĞIZ”

İmza töreninde konuşan Koçel Çelik Eşya Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç “Aslında bugünkü lansmanımızın daha coşkulu ve daha güzel bir şekilde yapmayı arzu ederdik. Ama son dönemdeki orman yangınları hepimizi derinden etkilediği için biraz daha mütevazı şekilde lansman yapmayı uygun gördük. Koçel Çelik olarak Giresunspor’la yollarımız 2014 yılında kesişti. Giresunspor tarihinde kendi isteğiyle giden belki de ilk sponsor benim. Bir Cuma günüydü Yağlıdere’deydim. Giresunsporumuz 2 ligden 1. Lig’e yükselmişti, bende kendimce bir şeyler yapmak istemiştim. Yanıma bir arkadaş alarak kulübe gittim, sponsor olmak istediğimi söylediğim de herhalde inanmamış olacaklar ki başkanımız yok gibi bir şey söylediler. Sonra sırt sponsoru olmak istediğimi söylediğim de o gün ki başkanımız Mustafa Bozbağ’ı aradılar. İlk sponsorluk serüvenimiz bu şekilde başladı. 44 yıl sonra Süper Lig’e çıkma başarısı Hakan başkanımız sayesinde oldu.” dedi

Koç “Bence asıl zorluk bundan sonra başlıyor. Hep birlikte hep beraber spor medyası, iş adamlarımız, taraftar guruplarımız, bu sezon daha önceden olmadığı gibi sahip çıkmalıyız. Kombine, bilet ve loca alarak her türlü desteği sağlamalıyız. Bu sene kalıcı oluruz demiyorum, inşallah iyi bir yerde oluruz. Biz de ayrıca Koçel Çelik olarak bundan önceden olduğu gibi bundan sonra da elimizden geldiği sürece her zaman kulübümüzün yanında olacağız. Tek istediğim taraftarın destek vermesi.” diye konuştu.

“BUNUN İŞ DÜNYASINA ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ”

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ise “Metin bey Giresunspor’un her zaman yanında olmaya çalışan, her fırsatta elinden gelen her şeyi yapan, Giresun’un yetiştirdiği Türkiye’nin değerli iş adamlarından biri. Spor camiasında sponsorluk eksikliği ve ihtiyacı çok fazla, bir çok takımda bu feryadı duyuyoruz. Sponsorlar olmasa futbol olmayacak gibi bir durum var. Birçok takımın ekonomik olarak sıkıntıları var. Federasyon gelirleri yeterli değil. Hasılat geliri pandemiden dolayı yok. Burada en önemli sponsorluklardır. Bugün yaşadığımız zorluklar hepimizin yaşadığı, dünyanın yaşadığı zorluklar. Sponsorluk konusundaki birçok firmayı geri adım attırdı. Metin bey gibi değerli insanlar her zaman her ortamda sponsorluktan hiçbir zaman kaçınmadılar. Bunun iki nedeni var. 1.’si evet reklam tarafı var, sonuçta var olmak için reklama hepimizin ihtiyacı var. Birde kendi şehrinin takımına bir şey yapmak. Milyonları futbolla mutlu edebilirsiniz. Nereye gitsem Giresunlu görüyorum. Antalya’ya İzmir’e gitsek de çok fazla Giresunlu görüyoruz. O yüzden bu insanları mutlu edecek bir şeyi desteklemek çok önemli, hiçbir zaman sırt dönmedi Giresunspor’a, bu onun için çok önemli ve bizim için de çok özel bir yeri var. Bunun iş dünyasına örnek olmasını istiyoruz. Çünkü camialar bunlarla var olacak. Bizim gibi il takımlarının, o ilin yetiştirdiği iş adamlarına ihtiyacı var. Dışarıda kalmamak, kenardan seyretmemek işin içine girmeleri gerekiyor. Bu kulübün yapısını ve hedeflerini güçlendiriyor. Bu yüzden Metin beye huzurunuzda teşekkür ediyorum.” dedi