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Kocaman 'beraberlikler'

İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,() Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekipte 4'üncü sezonunu yaşıyor. Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti.  Aykut...

Kocaman 'beraberlikler'

İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,()

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekipte 4'üncü sezonunu yaşıyor. Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti. 
Aykut Kocaman, 4 sezonda şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 24 karşılaşmada puan mücadelesi verdi. Kocaman'ın öğrencileri bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken, 37 gol attı ve 28 golü kalesinde gördü. İç sahada 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 6 da beraberlikle sahadan ayrılırken ve hiç mağlup olmadı. Deplasmanda ise 3 kez rakiplerini mağlup eden Kocaman'ın öğrencileri 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle evine döndü.
KOCAMAN EN ÇOK PUANI BEŞİKTAŞ'TAN ALDI 
Kocaman'ın en çok puan kazandığı rakibi ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takıma karşı 4 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor'a karşı 3 galibiyet alan sarı lacivertliler 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı. En çok puan kaybını ise Galatasaray karşısında yaşayan Aykut Kocaman, sarı-kırmızılı ekibe karşı sadece 2 kez galip gelebildi. 2 kez de mağlup olan Fenerbahçe 4 de beraberlik yaşadı.

(FOTOĞRAFLI)

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