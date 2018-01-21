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Kocaelispor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), () STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Hasan Ertuğran (xx), Bekir Yücel (xx), Ahmet Eken (xx) KOCAELİSPOR: Yusuf (xx)- Kadir (xx), Kemal Can (xx), Murat (x)(Dk.46 Fatih xx), Ali (xx), Mert (xx), Sefa (x)(Dk.34 İshak xx), Mesut...

Kocaelispor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), ()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Hasan Ertuğran (xx), Bekir Yücel (xx), Ahmet Eken (xx)
KOCAELİSPOR: Yusuf (xx)- Kadir (xx), Kemal Can (xx), Murat (x)(Dk.46 Fatih xx), Ali (xx), Mert (xx), Sefa (x)(Dk.34 İshak xx), Mesut (xx), Burak (xx), Gökdeniz (x)(Dk.41 Özgür xx), Sinan (xx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hakan (xxx)(Dk.78 Ufuk), Dursun (xxx), Anıl (xxx)(Dk. 90+3 Mehmet Can), Hakan (xxx), Mehmet Ali (xxx), Fatih (xxx)(Dk.88 Serkan), Yasin (xxx), Göksel (xxx), Gökhan (x), Safa Ali (xxx)
GOL: Dk.11 Dursun, Dk.26 Fatih (Sultanbeyli Belediyespor)
KIRMIZI KART: 45 Gökhan (Sultanbeyli Belediyespor)
SARI KART: Sinan, Kemal Can, Ali (Kocaelispor), Mehmet Ali, Gökhan, Hasan, Dursun (Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kocaelispor sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 2-0 yenildi.
11'İnci dakikada Sultanbeyli Belediyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Dursun'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
18'inci dakikada Sinan'ın ceza sahası dışından şutu auta çıktı.
26'ncı dakikada Yasin'in ortasında ceza sahası içinde Fatih'in plase vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.
32'nci dakikada Burak'ın ceza sahasına ortasında Sinan'ın kafa vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.
45'İnci dakikada Gökhan gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
51'inci dakikada Mert'in ara pasında ceza sahası içinde buluşan Sinan'ın şutunu kaleci Hasan iki hamlede sahip oldu.
86'ncı ceza sahası içinde Sinan'ın vuruşunda topu Sultanbeyli defansı kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
87'nci dakikada sol kanattan Anıl'ın pasında topla buluşan Mehmet Ali'nin vuruşunda top auta çıktı.
Karşılaşma Sultanbeyli Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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