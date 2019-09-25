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Kocaelispor - Sivas Belediyespor: 0-1
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Sivas Belediyespor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kocaelispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Kocaeli...
SPOR 24.09.2019, 23:55
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Sivas Belediyespor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kocaelispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Kocaeli Stadyumu'nda konuk etti. Deplasman ekibi, 4'üncü dakikada Şevki Çınar'ın kaydettiği gol ile ev sahibi Kocaelispor'u 1-0 yendi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kocaelispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Kocaeli Stadyumu'nda konuk etti. Deplasman ekibi, 4'üncü dakikada Şevki Çınar'ın kaydettiği gol ile ev sahibi Kocaelispor'u 1-0 yendi.
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