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Kocaelispor-Manavgatspor: 1-0

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), () STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Eser Birinci (xx), Hamdi Tontu (xx),Anıl Usta (xx) KOCAELİSPOR: Can Emre (xx)- Kadir Gezer (xxx), Kadir Öge (xxx), Murat (xxx), Ali (xxx), Sefa (xx), Hamza (xxx) (Dk.90 Özgür), Burak...

Kocaelispor-Manavgatspor: 1-0

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), ()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Eser Birinci (xx), Hamdi Tontu (xx),Anıl Usta (xx)
KOCAELİSPOR: Can Emre (xx)- Kadir Gezer (xxx), Kadir Öge (xxx), Murat (xxx), Ali (xxx), Sefa (xx), Hamza (xxx) (Dk.90 Özgür), Burak Özbakır (xxx), Burak Süleyman (xxx) (Dk.79 Şenol x), Sinan (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk.67 Mert xx)
MANAVGATSPOR: İsmail (xx)- Fikret (xx), Öner (xx) (Dk.58 Halil xx), Ahmet (xx), Anıl (xx), Enver (xx) (Dk.68 Ferhat x), Emre (xx), Hakkı (xx) (Dk.88 Murat), Burak Özcan (xx), Mücahit (xx), Kemal (xx)
GOL: Dk.68 Oğuzhan (Kocaelispor)
SARI KART: Burak Özbakır, Kadir Öge, Sinan (Kocaelispor), Hakkı, Mücahit, Halil (Manavgatspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kocaelispor sahasında, Manavgatspor'u 1-0 mağlup etti..
5'inci dakikada konuk takımın kontra atağında topla ceza sahasına giren Enver’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
12'nci dakikada Kocaelispor atağında sağ kanattan Sinan’ın pasında ceza sahası içinde buluşan Oğuzhan’ın şutu kaleci İsmail’de kaldı.
19'uncu dakikada Kocaelispor atağında Kadir Gezer’in sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Sinan’ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.
27’nci dakikada konuk ekipten Kemal ceza sahasına girerken, kaleci Can Emre erken kaleyi terk ederek topa sahip oldu.
60’ncı dakikasında konuk ekip Managatspor atağında Mücahit’in sol kanattan pasında topla buluşan Ahmet’in vuruşu kaleye paralel auta çıktı.
63’üncü dakikada Kocaelispor atağında Burak’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan'ın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
87’nci dakikada Kocaelispor atağında Sinan’ın ceza sahası içinde pasıyla buluşan Burak Özbakır’ın vuruşunda ağlarla buluşan topu maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

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