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Kocaelispor-Karacabey Birlikspor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), () STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Cengizhan Öztürk (xx) KOCAELİSPOR: Can Emre (xx)- Kadir Gezer (xxx), Kadir Öge (xxx), Murat (xx), Ali (xx), Sefa (xx), Mert (xx) (Dk.73 Burak...

Kocaelispor-Karacabey Birlikspor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), ()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Burak Özcan (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Cengizhan Öztürk (xx)
KOCAELİSPOR: Can Emre (xx)- Kadir Gezer (xxx), Kadir Öge (xxx), Murat (xx), Ali (xx), Sefa (xx), Mert (xx) (Dk.73 Burak Özbakır xx), Hamza (xxx), Burak Süleyman (xx) (Dk.85 Şenol), Oğuzhan (xxx) (Dk.90 İshak), Sinan (xx)
KARACABEY BİRLİK: İhsan Turgut (xx)- Gökhan (xx), Erhan (xx), Osman (xx), Muhammed Rıdvan (xx) (Dk.85 İbrahim), Hurşut (xx) (Dk.59 Hüseyin xx), Ali (xxx), Alim (xxx), Yusuf (xx), Deniz (xx) (Dk.46 Süleyman xx), Samet (xx)
GOLLER: Dk.50 Oğuzhan (Kocaelispor), Dk.45 Ali (Karacabey Birlikspor)
SARI KART: Murat (Kocaelispor), İhsan Turgut, Erhan, Osman, İbrahim, Muhammed Rıdvan (Karacabey Birlikspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor sahasında ağırladığı Karacabey Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı.
23'üncü dakikada Kocaelispor'un atağında Kadir Gezer'in ceza sahası içine ortasına Sinan iyi yükselerek vurdu, top kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.
39'uncu dakikada Burak Süleyman'ın ortasında ceza sahasında Oğuzhan'ın kafa vuruşu kaleci İhsan Turgut'ta kaldı.
45'nci dakikada Karacabey Birlikspor atağında Alim'in ceza sahasında vuruşunda kaleci Can Emre'den dönen topu Ali ağlara gönderdi: 0-1.
50'nci dakikada Kocaelispor atağında Hamza'nın sağ kanattan ortasına arka kale direğinde iyi yükselen Oğuzhan'ın kafa vuruşunda top fillere gitti: 1-1.
53'ncü dakikada ceza sahası dışında Hamza'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
66'ncı dakikada Kocaelispor'un sol kanattan atağında Burak Süleyman'ın ceza sahasına girer girmez vurduğu şut auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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