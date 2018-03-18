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Kocaelispor-Çorum Belediyespor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), () STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: İsmail Güzel (xx), Harun Reşit Güngör (x), Kerem Candaş (xx) KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx) - Kadir (xxx), Fatih (xxx), Ali (xxx), Murat (xxx), Sefa Narin (xx)(Dk. 46 Mert xx), Mesut (xxx),...

Kocaelispor-Çorum Belediyespor: 1-1

Erol KAÇMAZ/İZMİT(Kocaeli), ()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: İsmail Güzel (xx), Harun Reşit Güngör (x), Kerem Candaş (xx)
KOCAELİSPOR: Yusuf (xxx) - Kadir (xxx), Fatih (xxx), Ali (xxx), Murat (xxx), Sefa Narin (xx)(Dk. 46 Mert xx), Mesut (xxx), Hamza (xx)(Dk. 81 İshak), Burak Süleyman (xxx), Burak Özbakır (xx)(Dk.70 Mehmet xx), Sinan (xx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx) - Mert (xx), Doğan Can (xx), Akın (xx) (Dk.72 İsmet xx), Ertuğrul (xx), Özgür (xx), Yakup (xx), Salim (xxx)(Dk.68 Emre Yüksektepe xx), Tevfik Doğukan (xx), Emre Okur (xx)(Dk.57 Yasin xx), Abuzer (xx)
GOL: Dk. 57 Murat (Kocaelispor) - Dk. 45 Salim (Çorum Belediyespor)
SARI KART: Mert, Murat (Kocaelispor) - Özgür, Ramazan (Çorum Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kocaelispor sahasında Çorum Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil siyahlı taraftarlar maraton tribününde 'Kahraman olun' kareografisi yaparak alkış aldı.
2'nci dakikada Kocaelispor atağında soldan Hamza pasını Burak Süleyman'a aktardı. Burak Süleyman'ın şutu auta çıktı.
45'inci dakikada sağ kanattan Emre Okur'un ortası ile ceza sahası içinde buluşan Salim'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1.
56'ncı dakikada serbest atışı Kadir kullandı. Sağ kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın ortasında ceza sahası içinde Murat'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
66'ncı dakikada Hamza'nın sert şutu kaleci Ramazan'dan dönerken, boşta kalan topa Sinan'ın vuruşunda top yine kaleci Ramazan'da kaldı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)

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