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Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-2

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), () STAT: İsmetpaşa HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Yakup Bulut (xx), Özgür Akıncı (xx) KOCAELİSPOR: Kılıç Arslan (xx) - Kadir Gezer (xx), Kadir Öge (xxx), Murat (xxx), Ali (xxx), Sefa (xx), Mesut (xx),...

Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-2

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), ()
STAT: İsmetpaşa
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Yakup Bulut (xx), Özgür Akıncı (xx)
KOCAELİSPOR: Kılıç Arslan (xx) - Kadir Gezer (xx), Kadir Öge (xxx), Murat (xxx), Ali (xxx), Sefa (xx), Mesut (xx), Burak Süleyman (xx) (Dk.72 Mehmet xx), Hamza (xxx)(Dk. 80 Özgür), Burak Özbakır (xxx), Oğuzhan (xxx)(Dk.86 İshak)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han (xx) - Furkan (xx), Muhammed (xx)(Dk.89 Serdar), Fatih Mustafa (xxx), Celal (xx), Hasan Kaya (xx)(Dk.76 Emre x), Hasan Akdemir (xx), Güney (xx)(Dk.65 Burak Sürmeli xx), İbrahim (xx), Kerem Hakan (xx), Efşan (xxxx)
GOL: Dk.9 Ali, Dk.29 Oğuzhan (Kocaelispor), Dk.15, 39 Efşan (Ankara Demirspor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan (Kocaelispor), İbrahim (Ankara Demirspor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta Kocaelispor sahasında Ankara Demirspor ile ilk yarıda atılan gollerle 2-2 berabere kaldı.
9'uncu dakikada Kadir Öge'nin vuruşunda direkten dönen topa Hamza vurdu. Top kaleci Bahadır Han'dan döndü bu arada boşta kalan topa Ali dokundu: 1-0.
15'inci dakikada Ankara Demirspor atağında ceza sahası içinde Efşan'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-1.
29'uncu dakikada Burak Özbakır'ın ortasında ceza sahası içinde buluşan Oğuzhan'ın vuruşunda top ağları havalandırdı: 2-1.
39'uncu dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Efşan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
69'uncu dakikada Oğuzhan kaleci Bahadır Han ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci topa sahip oldu.
90'ıncı dakikada Ankara Demirspor defansının hatasını değerlendiren Burak Özbakır topu kapmasına rağmen kaleci Bahadır Han ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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