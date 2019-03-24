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Kocaeli'nde Okullararası Atletizm Şampiyonası yapıldı

KOCAELİ / Kocaeli'nden düzenlenen Okullararası Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB), Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirligi ile KBB Okul Spor Ligleri...

Kocaeli'nde Okullararası Atletizm Şampiyonası yapıldı

KOCAELİ /

Kocaeli'nden düzenlenen Okullararası Atletizm Şampiyonası tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB), Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirligi ile KBB Okul Spor Ligleri kapsamında Atletizm Şampiyonası yapıldı.
Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde 78 takımdan 522 lisanslı öğrenci kıyasıya yarıştı. Yarışmaların yanı sıra yıl boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) spor okullarında Eğlenceli Atletizim Branşı'nda eğitim alan 2 bin 500 ilköğretim öğrencisine atletizmin sevdirilmesi için birçok etkinlik yapıldı.
Kocaeli İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleşen şampiyonaya Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar katıldı.
Oldukça çekişmeli geçen yarışların ardından topladıkları puanlarla kürsüye çıkan okullar şöyle:
Genç kızlar: 1.Atılım Anadolu Lisesi, 2.Gebze Anibal Anadolu Lisesi, 3.Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi.
Genç erkekler: 1. Kartepe Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 2. Kartepe MTA Lisesi, 3. İzmit Sabancı MTA Lisesi.
Yıldız kızlar: 1.Gölcük Atatürk Ortaokulu, 2. Körfez İlimtepe Ortaokulu, 3. Gebze Farabi Ortaokulu
Yıldız erkekler: 1. 28 Haziran Ortaokulu, 2. Mustafa Necati Ortaokulu 3.Gebze İmamhatip Ortaokulu oldu

(FOTOĞRAFLI)

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