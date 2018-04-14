Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Kocaeli Birlikspor - Mersin İdmanyurdu: 2-2

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), () STAT: Alparslan Türkeş HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Mehmet Can Küçük (xxx) KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xx), Mehmet Mustafa (xx)(Dk.55 Özgür...

Kocaeli Birlikspor - Mersin İdmanyurdu: 2-2

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xxx), Mehmet Can Küçük (xxx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xx) - Emirhan (xx), Mehmet Mustafa (xx)(Dk.55 Özgür xx), Raif (xxx)(Dk.79 Berke x), Melih (xxx), Semih (xxx), Talha (xx), Kemal (xx), Emrecan (xx), Muhammet (xx), Enes (x)(Dk.42 Yahya Kemal xx)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (xx) - Emrah (xx)(Dk.80 Hüseyin), Enes Samet (xxx)(Dk.60 Mert xx), Mustafa (xx), Emir Kaan (xx), Emre Güney (xx), Abdurrahman (xx), Bekircan (xx)(Dk.90 Veysel), Doğukan (xx), Emre Can (xxx), Oğuz Can (xxx)
GOL: Dk.52 Raif, Dk.70 Melih (Kocaeli Birlikspor), Dk.31 Oğuz Can, Dk.38 Enes Samet (Mersin İdmanyurdu),
SARI KART: Abdurrahman, Yunus Emre, Hüseyin, Oğuz Can (Mersin İdmanyurdu)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında kendisi gibi lige veda eden Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
24'üncü dakikada Mersin İdman Yurdu'ndan Emir Kaan'ın şutu kaleci Onur Behiç'ten dönerken, boşta kalan topa Enes Samet dokundu top filelerle buluştu. Maçın yan hakemi ofsayt kararıyla golü iptal etti.
27'nci dakikada Kocaeli Birlikspor'un geliştirdiği atakta Raif'in ortasında ceza sahası içinde Melih'in şutu defansın müdahalesiyle kornere çıktı.
31'inci dakikada Enes Samet'in pasıyla buluşarak ceza sahasına giren Oğuz Can'ın aşırtma vuruşunda top kaleci Onur Behiç'in üzerinden filelere gitti: 0-1.
38'inci dakikada Mersin İdman Yurdu atağında Enes Samet sol çaprazdan ceza sahasına girerek tam sıfır noktadan şutuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.
52'nci dakikada Kocaeli Birlikspor'un kazandığı serbest atışı sol kanattan Emrecan ceza sahası içine doğru kullandı. Kale önünde Raif'in kafa vuruşunta top filelere gitti: 1-2.
70'inci dakikada Emrecan'ın ortasında ceza sahasında buluşan Melih'in şutunda top filelere gitti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314