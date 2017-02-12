Kocaeli Birlikspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Erol KAÇMAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

STAT: Alparslan Türkeş

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Koray Can Karadedeli (xx), Bersan Duran (xx)

KOCAELİ BİRLİK: Fatih (xxx)- Erdi (xxx), Emre (xx), Uğur Daşdemir (xxx), Kürşat Ergun (xx) (Dk.82 Aydın), Turgay (xx), Umut (xxx) Gökhan (xxx), Alp (xx), Onur (xx), Uğur Işıkal (xx) (Dk.68 Mehmet Gürkan x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Muhammed Birkan (xx)- Erdinç (xx), Yavuzhan (xx), Kemal (xx), Mert (xx) (Dk.79 Batuhan), Muhammed Akarslan (xx), Eren (xx) (Dk.74 Burak x), Taner (xx), Ömercan (xx), Denis (xx), Feyyaz (xx) (Dk.89 Ufuk)

SARI KARTLAR: Onur, Fatih (Kocaeli Birlikspor), Feyyaz, Ömercan, Taner, Batuhan Ergün, Muhammed (Fatih Karagümrük)

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grupta Kocaeli Birlikspor sahasında Fatih Karagümrükspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki takımda ilk 45 dakikada kontrollü futbolu tercih etti. Kocaeli Birlikspor maçın ikinci yarısında rakibi Fatih Karagümrük karşısında gol için baskısını arttırırken, maçın 58'inci dakikasında Kocaeli Birlikspor atağında Kürşat Ergun'un ortasında ceza sahası

içinde Onur'un kafa vuruşunda top filelere ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



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