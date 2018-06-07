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Koç - Kocaman görüşmesi sona erdi

Başkan Koç, Kocaman'ın kapsamlı sunumundan memnun kaldı Mustafa AKIN / İstanbul,() -  Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Aykut Kocaman arasındaki görüşme son buldu. Önce sportif direktör Damien Comolli ile görüşen...

Koç - Kocaman görüşmesi sona erdi

Başkan Koç, Kocaman'ın kapsamlı sunumundan memnun kaldı

Mustafa AKIN / İstanbul,() - 

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Aykut Kocaman arasındaki görüşme son buldu. Önce sportif direktör Damien Comolli ile görüşen ve 3 yıllık anlaşma sağlayan Ali Koç, daha sonra Aykut Kocaman'ı kulübe davet etti.
Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen görüşmede Aykut Kocaman, başkan Ali Koç’a 2017-2018 sezonu ile ilgili bilgiler, takımın durumu ve ihtiyaçlar hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Kocaman’ın sunduğu rapordan son derece memnun kalan Ali Koç, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapma kararı aldı.
Ali Koç ilk görüşmenin ardından Kocaman’a yaptığı kapsamlı sunumdan dolayı teşekkür etti. Yapılacak ikinci görüşmede ise hazırlanan rapor bugün sportif direktör olarak göreve başlayan Damien Comolli’ye sunulacak.

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