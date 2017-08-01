Kjaer ailesiyle İspanya'ya gitti

Fenerbahçe'nin İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer, ailesiyle birlikte Malaga'ya gitti.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İspanya'nın Malaga şehrine giden Kjaer, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Danimarkalı futbolcu İspanya'da sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kjaer ve ailesi
-Kjaer ve ailesinin gidişi
-Kjaer'in soruyu yantılamaması
HABER - KAMERA: MURAT ÇAKIR - FOTO: FAİK KAPTAN / İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)