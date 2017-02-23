Kızılyıldız MTS: 77 - Galatasaray Odeabank: 58

THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta maçında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 77-58 mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank ligdeki 16. yenilgisini alırken, Kızılyıldız MTS ise 13. kez galibiyet sevinci yaşadı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Emilio Pizarro Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Sergio Silva (Portekiz)
Kızılyıldız MTS: Mitrovic, Lazic 17, Jenkins 11, Jovic 6, Kuzmic 16, Simonovic 12, Wolters 2, Dobric, Guduric 2, Thompson 10, Bjelica 1, Simanic
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Micov 11, Schilb 2, Pleiss 2, Göksenin Köksal 5, Fitipaldo 8, Daye 8, Tyus 1, Emir Preldzic 4, Diebler, Ege Arar 4, Can Korkmaz 5
1. Periyot: 20-17
Devre: 48-29
3. Periyot: 64-42
BELGRAD /