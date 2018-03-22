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Kızılyıldız - Fenerbahçe Doğuş: 63-80

İSTANBUL,() SALON: Aleksandar Nikolic HAKEMLER: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Amit Balak (İsrail) KIZILYILDIZ: Rochestie 6, Lazic 6, Davidovac 18, Antic, Lessort 2, Dobric 7, Feldeine 2, Jankovic 6, Omic 6, Ennis 10 FENERBAHÇE...

Kızılyıldız - Fenerbahçe Doğuş: 63-80

İSTANBUL,()

SALON: Aleksandar Nikolic
HAKEMLER: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)
KIZILYILDIZ: Rochestie 6, Lazic 6, Davidovac 18, Antic, Lessort 2, Dobric 7, Feldeine 2, Jankovic 6, Omic 6, Ennis 10
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 25, Guduric 9, Kalinic 10, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson, Melli 7, Wanamaker 5, Sloukas 3, Nunnally 2, Datome 2
1'İNCİ PERİYOT: 17-22
İLK YARI: 31-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-65

THY Avrupa Ligi 28'inci hafta müsabakasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 80-63 mağlup etti.
Avrupa Ligi'ndeki 20'nci galibiyetine uzanan sarı lacivertliler, normal sezonu ilk 4 sırada bitirerek play-offlarda saha avantajını elde etmeyi normal sezonun bitimine 2 maç kala garantilerken play-off oynama şansını daha önceden yitiren Kızılyıldız ise 17'nci kez parkeden boynu bükük ayrıldı.

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