Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Bölükbaşı oldu

ADANA () - Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi tarafından Kızıldağ Yaylası'nda organize edilen 533'üncü Kızıldağ Karakucak Güreşleri tamamlandı. Türkiye genelinden 950 sporcunun katıldığı müsabakalarda İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.

533'üncü Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 950 sporcu, büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin çok değerli bir kültür mirası olduğunu belirtirken, "Bu mirası yaşatmaktan onur duyuyoruz. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, Türkiye'nin en köklü güreş organizasyonlarındandır. Bu mirasa hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Gelecek yıl başpehlivanlık ödülü 50 bin lira olacak" dedi.

BAŞPEHLİVAN İBRAHİM BÖLÜKBAŞI OLDU

74 sporcunun katıldığı başpehlivanlık mücadelesinin finalinde rakibini yenen milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı, bir kilo altın kemerin sahibi ve 10 bin lira para ödülünün sahibi oldu. Müsabakaları Rıza Yıldırım ikinci, Ali İhsan Arıç ile Fatih Kambur üçüncü olarak tamamladı. Başpehlivan Bölükbaşı'nın 2 yıl daha üst üste başpehlivan olması halinde altın kemerin daimi sahibi olmaya hak kazanacağı belirtildi. Müsabakalarda dereceye giren sporculara toplam 71 bin liralık para ödülü protokol üyeleri tarafından verildi.

GÜREŞ AĞASI ABDULLAH KAÇAR

533'üncü Kızıldağ Yaylası Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin ağalığı için Abdullah Kaçar, Fatih Karataş ve İlyas Karabulut yarıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açık artırma ile yapılan ağalık yarışmasını 20 bin TL ile başlattı. 2018 yılının güreş ağası Abdullah Kaçar, 200 bin lira ile yeniden ağalığı kazandı. Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Abdullah Kaçar’a ağalık fesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de ağalık tespihi hediye etti. Başkan Sözlü, "Ağalık vermekle olur. Ödülün büyüklüğü önemli değil. Türk milletinin bir kültür mirasını burada yaşatıyoruz" sözleriyle kutladı. Kaçar, kendisine hediye edilen koyunu Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağışladı. Yeni güreş ağası Kaçar, daha sonra davul zurna eşliğinde güreşseverleri alkışlar eşliğinde selamladı.

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