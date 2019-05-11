Kızılcabölükspor zora soktu

DENİZLİ, () - TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off yarı final ilk maçında evinde Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan Kızılcabölükspor, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Seyircisi önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamayan sarı-kırmızılı ekip rövanşta ikili averajda üstünlük kurmaya çalışacak. İkili averaj eşitliğinde deplasmanda fazla gol atan takım galip sayılacak. 90 dakikanın Kızılcabölükspor'un 3-1 üstünlüğüyle bitmesi durumunda uzatma dakikaları ve penaltı atışları devreye girecek.

Daha önce 2 kez Play-Off finali kaybederek 2. Lig'in kapısından dönen Kızılcabölükspor'da teknik direktör Ali Yalçın, "Maça iyi başlamıştık. 1-0 öne geçtik. Arkasından yediğimiz talihsiz gol oyuncularımızı demoralize etti. Rakibimiz sahadan avantajlı bir skorla ayrıldı. Ancak biz pes etmeyeceğiz. Sonuçta ortada oynanmamış bir müsabaka var. İstanbul'da oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanarak, sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Kazanıp finale yükselmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.