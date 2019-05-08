Kızılcabölükspor zafere kilitlendi

Deniz TOKAT / İZMİR, () -

TFF 3. Lig 2. Grup'ta normal seznu 5. sırada bitirip Play-Off yarı finalinde Esenler Erokspor'la eşleşen Kızılcabölükspor zafere inanıyor. Başkan Osman Duran, Cuma günü Erokspor'la sahalarında ilk maça çıkacaklarını hatırlatarak, "Son 4 sezonda 3. kez Play-Off heyecanını yaşayacağız. Bir mahalle takımı olarak bu seviyelere ulaşabilmek kolay değil. Maddi ve manevi çok fedakarlıklar yapıyoruz. Büyük bütçeli birçok il takımının arasından Play-Off'lara kalmak büyük başarı. Bu mucizeyi her sezon gerçekleştiren bir Kızılcabölükspor var. Takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Tüm taraftarlarımızı da Cuma günü maçımıza bekliyoruz. Erokspor karşılaşmasında Denizli'nin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.