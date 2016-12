Kızılcabölükspor-Trabzonspor: 1-1

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, ()

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Kerem Ersoy (xx), Serken Ok (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Serkan (xx) - Semih (xx), Ramazan (xxx), Kerim (xx), Tayfun (xx), Emircan (xxx) (Dk.90 Muhittin), Taygun (xx), Cihat (x) (Dk. 46 Mustafa Altın xx), Reha (x) (Dk. 83 Burak Gökbel xx), Özer (xx), Fatih (xxx)

TRABZONSPOR: Esteban (xx) - Zeki (x), Durıca (xx), Mustafa Yumlu (xx) (Dk. 80 Uğur Demirok x), Güray (xx), Abdulkadir (x) (Dk. 64 Mustafa Akbaş x), Okay (xxx), Onazi (xx), Castillo (x) (Dk. 71 Suk x), Yusuf (xx), N'Doye (xx)

GOLLER: Dk. 18 Okay (Trabzonspor), Dk. 89 Emircan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu (Trabzonspor), Semih (Kızılcabölükspor)



SPOR Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda da 3. Lig 1. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor'la yenişemedi: 1-1. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Karadeniz temsilcisinin golünü 18. dakikada Okay atarken, Kızılcabölük bu gole 89. dakikada Emircan'la karşılık verdi. Denizli'de gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası maç öncesi sahada biriken karları temizlemeye Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran ve maçı izlemeye gelen Trabzonsporlu taraftarlar yardım etti. Grupta Trabzon'da oynanan ilk maçı 5-0 kazanan bordo-mavili ekibin teknik patronu Ersun Yanal, 16 yıl önce Denizlispor'u çalıştırırken öğrencisi olan Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet'e rakip oldu. Bu skorla Trabzon, grupta 4 maç sonrası 5 puanla üçüncü sırada kalırken Kızılcabölük ilk puanını hanesine yazdırdı.

18. dakikada Trabzonspor'un geliştirdiği atakta Yusuf ceza sahası içi son çizgisinden içeriye pasını aktardı. Topu önünde bulan Okay'ın şutu filelerle buluştu: 0-1.

24. dakikada Abdülkadir'in sol kanattan altı pas içerisinde yerden ortasında Ramazan son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

İlk yarı bu skorla bitti.

70. dakika gelişen Kızılcabölükspor atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Emircan'ın etkili şutu kaleci Esteban'da kaldı.

89. dakikada Burak Gökbel'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Emircan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

90+1 dakikada Trabzon'dan Yusuf'un soldan ortasına Okay'ın şutunda top savunmadan döndü. Başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı.