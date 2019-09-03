Kızılcabölükspor telafi edecek
DENİZLİ, () - TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk maçta Düzcespor'a tek golle mağlup olan Kızılcabölükspor'da teknik direktör Serkan Görgeç, kayıplarını telafi edeceklerini söyledi. Görgeç, "Oyunun kontrolü 90 dakika boyunca bizdeydi diyebilirim....
DENİZLİ, () -
TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk maçta Düzcespor'a tek golle mağlup olan Kızılcabölükspor'da teknik direktör Serkan Görgeç, kayıplarını telafi edeceklerini söyledi. Görgeç, "Oyunun kontrolü 90 dakika boyunca bizdeydi diyebilirim. Sahada futbol oynamak isteyen, iştahlı, etkili, bol pas yapan bir Kızılcabölükspor vardı. Pozisyonlarda bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz maçta tempoyu düşürme, oyunu soğutma adına her şeyi yaptı. Özellikle yediğimiz golün ardından skorun üstüne yatmak için oyunu çok soğuttular. Tüm bu olumsuzluklara rağmen son bölümde baskımızı iyice arttırdık ama aradığımız golleri bulamadık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Ama önümüzde kayıpları telafi edecek uzun bir periyot var. Sahada gösterdiğimiz mücadeleden ve oyundan memnunum" diye konuştu.
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