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Kızılcabölükspor-Tekirdağspor: 1-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () STAT: Kızılcabölük Semt Sahası HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Erhan Gündüz (xx), Caner Kurt (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Mert Can (xxx) - Kaan (xx), Anıl (xxx), Mustafa Altun (xx) (Dk. 81 Ümit x), Ramazan...

Kızılcabölükspor-Tekirdağspor: 1-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Erhan Gündüz (xx), Caner Kurt (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Mert Can (xxx) - Kaan (xx), Anıl (xxx), Mustafa Altun (xx) (Dk. 81 Ümit x), Ramazan (xxx), Melih (xx), Tayfun Sabri (xxx), Alper Kadir (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 88 Mustafa Ethem), Taygun (xx), İlyas (xx) (Dk. 66 Burak xx)
TEKİRDAĞSPOR: Çağan (x) - Cihan (xx), Vedat (x), Mert Güney (xx), Burak (x), Emre (xx) (Dk. 90 Muhammed Oğuzhan), Berk (x) (Dk. 69 Rıza x), Mücahit (xx), Tarkan (x) (Dk. 57 Emirhan xx), Yunus (xx), İbrahim Can (x)
GOL: Dk. 18 Melih (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: İbrahim Can, Vedat, Tarkan, Burak (Tekirdağspor) - Ramazan, Tayfun Sabri (Kızılcabölükspor)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Melih (Kızılcabölükspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off yarışında üst üste 2 yenilgiyle sarsılan Kızılcabölükspor, evinde 10 kişi tamamladığı maçta Tekirdağspor'u tek golle mağlup etmeyi başardı: 1-0.
Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmada 18'inci dakikada ev sahibi ekibin golünü atan Melih, 78'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu skorla puanını 43'e çıkaran sarı-kırmızılılar, Play-Off hattındaki yerini korudu.

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