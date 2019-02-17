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Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () -  STAT: Kızılcabölük Semt Sahası HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Suat Fidan (xx), Mehmet Mithat Levent (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xxx) - Emrecan (xx), Kadir (xxx), İlyas (xxx), Serkan (xxx), Ersin (xx), Taygun...

Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - 
STAT: Kızılcabölük Semt Sahası
HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Suat Fidan (xx), Mehmet Mithat Levent (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xxx) - Emrecan (xx), Kadir (xxx), İlyas (xxx), Serkan (xxx), Ersin (xx), Taygun (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 86 Emirhan), Gökhan (xxxx) (Dk. 80 Hüseyin x), Ali Helvacı (xx) (Dk. 59 Oğuzhan x), Samet (xxx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Ertuğrul (x) - Yasin (xx), Anıl (xx), Celal (x), Dursun (x), Ramazan (x), İlker (xx), Mustafa Ethem (x) (Dk. 66 Alperen x), Bülent (xx), Enes (x), Uğur (x) (Dk. 83 Muhammet x)
GOLLER: Dk. 2 Samet, Dk. 29 ve 73 Gökhan (Kızılcabölükspor) - Dk. 36 Anıl (Sultanbeyli Bld)
SARI KARTLAR: Ersin, Emrecan, Mustafa, Amaç (Kızılcabölükspor) - Ramazan, Anıl, Enes, Celal (Sultanbeyli Bld)
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kızılcabölükspor, evinde Sultanbeyli Belediyespor'u mağlup etti, 3 haftalık aradan sonra Play-Off hattına döndü: 3-1. Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin gollerini 2. dakikada Samet, 29 ve 73. dakikalarda Gökhan atarken konuk ekibin tek golü 36. dakikada Anıl'dan geldi. Bu skorla puanını 35'e çıkaran Kızılcabölük, 4. sıraya tırmandı.
2. dakikada ev sahibi öne geçti. Gökhan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Samet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu gören Samet'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
26. dakikada ceza sahası içinde Ali ile ver kaça giren Samet topu kontrol edip sert vurdu, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
29. dakikada fark 2'ye çıktı. Ali'nin yaklaşık 25 metreden çok sert vuruşunu kaleci Ertuğrul tokatladı. Penaltı noktası üzerinde dönen topu tamamlayan Gökhan, takımının ikinci golünü attı: 2-0.
36. dakikada konuk ekip umtlandı. Bülent'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Anıl'ın vuruşunu kaleci Amaç tokatladı. Dönen topu bir kez daha Anıl vurarak golü attı: 2-1.
63. dakikada Kızılcabölük ceza sahası içinde yaşanan karambolde Hakem Mehmet Terece penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anıl'ın vuruşunu kaleci Amaç köşeden tokatladı. 
73. dakikada sağ kanattan hareketlenen Oğuzhan'ın yerden sert ortasında ön direğe hareketlenen Gökhan topa dokunup skoru ilan etti: 3-1.

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