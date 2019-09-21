banner314

banner325

Son Dakika

Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () STAT: Semt Sahası HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Onur Güler (xx), Murat Şimşek (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Hasan Emiroğlu (xxx), Alper (xx), İlyas (xxx), Serkan (xx), Ali Helvacı (xxx), Hasan Can (x)...

SPOR 21.09.2019, 17:59
Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Onur Güler (xx), Murat Şimşek (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Hasan Emiroğlu (xxx), Alper (xx), İlyas (xxx), Serkan (xx), Ali Helvacı (xxx), Hasan Can (x) (Dk. 46 Murat x), Taygun (xxx), Abdullah (x) (Dk. 86 Ümit), Ethem (xxx), Kerem (x) (Dk. 81 Melih) 
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Mustafa (xxx) - Uğur (xx), Arda (xxx), İlker (xx), Bülent (xx) (Dk. 76 Sertaç x), Bilal (xxx), Kadir (xx), Sırat (xx), Ahmet Emin (xxx) (Dk. 62 Bünyamin x), Fatih (xx), Enes (xxx)
GOLLER: Dk. 8 Enes (Sultanbeyli), Dk. 58 Taygun (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Serkan, Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), Bilal, Mustafa (Sultanbeyli) 
TFF 3.'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tokatspor'u 2-1 yenen Kızılcabölükspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'la berabere kaldı: 1-1. Sultanbeyli Belediyespor henüz 8'inci dakikada Enes'in golüye öne geçerken, ilk yarı da konuk takımın lehine 1-0 sonuçlandı. Kızılcabölükspor 58'de Tayğun'la beraberliği yakalasa da galibiyete uzanamadı. Denizli ekibi bu sonuçla 4 puana yükseldi, Sultanbeyli de 3'üncü beraberliğini elde edip puanını 3 yaptı. 

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:10
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 5 10
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0