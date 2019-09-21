Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Enver Aydın (xx), Onur Güler (xx), Murat Şimşek (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Hasan Emiroğlu (xxx), Alper (xx), İlyas (xxx), Serkan (xx), Ali Helvacı (xxx), Hasan Can (x) (Dk. 46 Murat x), Taygun (xxx), Abdullah (x) (Dk. 86 Ümit), Ethem (xxx), Kerem (x) (Dk. 81 Melih)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Mustafa (xxx) - Uğur (xx), Arda (xxx), İlker (xx), Bülent (xx) (Dk. 76 Sertaç x), Bilal (xxx), Kadir (xx), Sırat (xx), Ahmet Emin (xxx) (Dk. 62 Bünyamin x), Fatih (xx), Enes (xxx)

GOLLER: Dk. 8 Enes (Sultanbeyli), Dk. 58 Taygun (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Serkan, Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), Bilal, Mustafa (Sultanbeyli)

TFF 3.'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tokatspor'u 2-1 yenen Kızılcabölükspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'la berabere kaldı: 1-1. Sultanbeyli Belediyespor henüz 8'inci dakikada Enes'in golüye öne geçerken, ilk yarı da konuk takımın lehine 1-0 sonuçlandı. Kızılcabölükspor 58'de Tayğun'la beraberliği yakalasa da galibiyete uzanamadı. Denizli ekibi bu sonuçla 4 puana yükseldi, Sultanbeyli de 3'üncü beraberliğini elde edip puanını 3 yaptı.