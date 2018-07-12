Kızılcabölükspor stoper aldı

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig kulübü Kızılcabölükspor, Nazilli Belediyespor'dan stoper Osman Berkay Özçelik'le anlaştı. 28 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Nazilli'de 2'nci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Osman Berkay, sadece 2 maçta şans buldu. Tecrübeli futbolcu Keçiörengücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki şampiyonluk yaşadı. Osman Berkay, "Burada oynayacağım için mutluyum. Üçüncü şampiyonluğumu Kızılcabölükspor'da yaşamak istiyorum" dedi.

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