Kızılcabölükspor - Silivrispor: 1-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Ozan Burak Akduman (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (x) - Selçuk (xx), Ertuğrul (xx), Mustafa Ethem (xxx) (Dk. 74 Melih x), İlyas (xx), Ali (xx) (Dk. 90 Murat), Hasan Emiroğlu (xx), Alper Hamdi (x), Sedat (xx) (Dk. 74 Hasan Can x), Taygun (xx), Abdullah (x)

SİLİVRİSPOR: Burak (xx) - Oğuz (xx), Sercan (xxx), Enver (xx), Bülent (xx), Barış (xx), Emin (x) (Dk. 79 Günay xx), Gökhan (x) (Dk. 46 Eren xxx), Emrah (xxx), Akın (x) (Dk. 64 Deniz xx), Evren Eren (xx)

GOLLER: Dk. 6 Mustafa Ethem (Kızılcabölükspor), Dk. 89 Eren (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Selçuk (Kızılcabölükspor), Enver, Emin, Deniz, Eren (Silivrispor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, evinde öne geçtiği maçta Silivrispor'la son dakikalarda kalesinde gördügü golle berabere kaldı: 1-1. Semt Sahası'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılıların golünü 6. dakikada Mustafa Ethem, konuk ekibin golünü ise 89. dakikada Eren attı. Bu skorla Kızılcabölük, 9 puanda kaldı.

6. dakikada Kızılcabölükspor öne geçti. Sedat sağ kanattan ortaladı, arka direkte iyi yükselen Mustafa Ethem kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Bülent'in geri pası kısa düşünce araya giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan ev sahibinden Mustafa Ethem'in plase vuruşunda kaleci Burak topu iki hamlede kontrol etti.

22. dakikada Alper'in ara pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Ali'nin sert vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.

35. dakikada Kızılcabölük atağında Ali'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Taygun, rakibini çalımlayarak şutunu çekti, kaleci Burak topu güçlükle tokatladı.

46. dakikada konuk takım atığında Emrah'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Amaç Ulaş güçlükle tokatladı. Ceza sahası içinde top Eren'in önünde düştü. Eren'in plase vuruşunu Hasan çizgiden çıkardı.

58. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ali taç çizgisinin yanından topun gelişine çok sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

77. dakikada ceza sahası dışından Silivrisporlu Eren'in sert şutunu kaleci Amaç Ulaş güçlükle kornere tokatladı.

89. dakikada skor eşitlendi. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son Eren dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Maç bu skorla sona erdi.