Kızılcabölükspor - Şile Yıldızspor: 2-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Gökhan Özkan (xx), Bedirhan Soydemir (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx) - Selçuk (xx), Hasan Can (xxx) (Dk. 90 Alihan), Ali (xxx) (Dk. 79 Mustafa Altun x), Melih (xx) (Dk. 65 Ertuğrul x), Hasan (xx), Alper (xx), Ethem (xxx), Taygun (xx), Abdullah (xx), İlyas (xxx)

ŞİLE YILDIZSPOR: Alptekin (x) - Aykut (xx), Kerem (x), Fuat (xx), Ozan (x) (Dk. 75 İbrahim x) , Tahsin (xx), Emin (xx), Mürsel (xx), Furkan (x) (Dk. 68 Oğuzhan x), Aytürk (xx), Semih (x) (Dk. 46 Kerem Can x)

GOLLER: Dk. 12 Hasan Can, Dk. 65 Ethem (Kızılcabölük)

SARI KARTLAR: Hasan Can, Melih, Ethem (Kızılcabölük) - Mürsel, Fuat, Kerem (Şile)



TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta, 12'nci hafta maçında Kızılcabölükspor evinde ile Şile Yıldızspor'u 2-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Şile Yıldızspor ise bu mağlubiyetle 3 puan özlemini 6 maça çıkardı, kötü gidişini sürdürdü.

12'nci dakikada Kızılcabölükspor ilk tehlikeli atağında golü bularak öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ali'nin arka direğe ortasında topa iyi yükselen Hasan Can kafayı vurdu, top filelerle buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Taygun'un pasıyla sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine kadar giren Ethem'in yerden sert vuruşunda top az farkla direğin dibinden auta gitti.

42'nci dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen ve sol çaprazda topla buluşan Tahsin, ceza sahasına girerek sert vurdu. Kaleci Bahadır topu güçlükle kornere çeldi.

63'üncü dakikada Ali'nin ara pası ile sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Melih'in yerden vuruşunda kaleci Alptekin topu iki hamlede kontrol etti.

65'inci dakikada çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Ethem'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-0.

90+2'de ceza sahası içinde yaşanan karambolde en son Kerem Can'ın kafayla dokunduğu topu çizgiden İlyas uzaklaştırdı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.