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Kızılcabölükspor sezonu açtı

TFF 3'üncü Lig'de son 4 yılda 3 kez Play-Off'tan eli boş dönen Denizli ekibi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Görgeç yönetiminde yapılan ilk çalışmaya yeni transferlerin...

Kızılcabölükspor sezonu açtı
TFF 3'üncü Lig'de son 4 yılda 3 kez Play-Off'tan eli boş dönen Denizli ekibi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Görgeç yönetiminde yapılan ilk çalışmaya yeni transferlerin yanı sıra altyapıdan Remzi Şenlikçi, Süleyman Turan Teğiz, Yılmaz Ay ve Yasin Yılmaz da katıldı. Bireysel olarak kendisi için çok özel bir sezon olacağını belirten Serkan Görgeç, "Daha önce 6 sezon burada yardımcı antrenör olarak görev yapmıştım. 1 yıl uzak kaldık ama burayı çok özlemişiz. Sezonu heyecanla bekliyoruz. Son iki senede Play-Off oynayan bir takımımız var. Bu takıma emeği geçen ve başarılı olan 6-7 tane tecrübeli oyuncumuzu kadroda tuttuk. Bu oyuncularımızın yanını gençlerle harmanlayacağız. İmza aşamasında olduğumuz isimler var. Genç, dinamik, agresif, topa sahip olabilen, aynı zamanda 90 dakika boyunca maçın heyecanını yaşatan iyi bir Kızılcabölük izletmek istiyoruz" dedi.

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