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Kızılcabölükspor, Play-Off'u garantiledi

Kızılcabölükspor - Ofspor: 2-1 Deniz TOKAT / DENİZLİ, () STAT: Semt Sahası HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx), Alican Uzun (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xxx) - Sedat (xx) (Dk. 79 Emre xx), Kadir (xx) (Dk. 89 İlyas),...

Kızılcabölükspor, Play-Off'u garantiledi

Kızılcabölükspor - Ofspor: 2-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx), Alican Uzun (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xxx) - Sedat (xx) (Dk. 79 Emre xx), Kadir (xx) (Dk. 89 İlyas), Emrecan (xx), Serkan (xx), Taygun (xxx), Hüseyin (xxx), Ersin (xx), Gökhan (xx), Ali Helvacı (xx) (Dk. 61 Mustafa xx), Samet (xxx)
OFSPOR: Angeler (x) - Gökhan (xx) (Dk. 77 Nevzat x), Yunus Emre (xx), Ömer Faruk (x), Muhsin(x), Niyazi (xx) (Dk. 79 Furkan x), Hamdi (x), Ziya (xx), Ömürcan (xx), Mehmet (x) (Dk. 42 Ahmet  xx), Özgür (x)
GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 37 Mehmet (Kendi kalesine) (Kızılcabölükspor), Dk. 50 Ahmet (Ofspor) 
SARI KARTLAR: İsmail (Kızılcabölükspor), Mehmet (Ofspor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Ofspor'u konuk eden Kızılcabölükspor rakibi 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi. Ofsporlu Mehmet Yeşil, 16. ve 37. dakikalarda kendi ağlarını 2 kez havalandırarak büyük talihsizlik yaşadı. Maçın 50. dakikasında Ahmet'in golü konuk takıma yetmedi. Puanını 55'e yükselterek grubu 4'üncü sırada bitirmeyi garantileyen Kızılcabölükspor, Play-Off'ta Van Büyükşehir Belediyespor ya da Esenler Erokspor'la eşleşecek. 9. dakikada sol kanattan Serkan'ın arka direğe ortasında bomboş pozisyondaki Gökhan topu Ali'ye indirdi. Ali'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 
16. dakikada Kızılcabölükspor golü buldu. Sedat'ın yerden ortasında ters bir vuruş yapan Mehmet topu kendi kalesine gönderdi: 1-0
31. dakikada Gökhan’ın ara pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Samet'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
37. dakikada Kızılcabölükspor golleri ikiledi. Samet'in sol kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde topa dokunan Mehmet, ters bir vuruşla topu bir kez daha kendi ağlarına gönderdi: 2-0
50. dakikada orta sahada kaptığı topla ceza sahası içine giren Ahmet’in yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak İsmail'in solundan filelerle buluştu: 2-1
Maç bu skorla sonuçlandı.

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