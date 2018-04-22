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Kızılcabölükspor - Payasspor: 3-0

DENİZLİ, () STAT: Denizli Atatürk HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Şener İnan (xx), Ertan Demirci (xx)  KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (xx) - Ramazan Erarslan (xxx), Kaan (xxx), Tayfun Sabri (xx), Ali (xxx), Mustafa Altun (xx) (Dk. 74 Ramazan...

Kızılcabölükspor - Payasspor: 3-0

DENİZLİ, ()

STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Şener İnan (xx), Ertan Demirci (xx) 
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (xx) - Ramazan Erarslan (xxx), Kaan (xxx), Tayfun Sabri (xx), Ali (xxx), Mustafa Altun (xx) (Dk. 74 Ramazan Kuzu xx), Anıl (xx) (Dk. 59 Burak xx), Sedat (xx), İlyas (xx), Mustafa Ethem (xxxx) (Dk. 85 Samet), Taygun (xxx)
PAYAS BELEDİYESPOR: Suphi (x) - Onur (x), Aykut (x), Abdulsamet (x), Zeki (x) (Dk. 70 İhsan x), Fatih (xx), Koray Kurt (x) (Dk. 87 Oğuzhan), Gökhan (xx), Tevfik (x), Çetin (x) (Dk. 80 Deniz x), Murat Can (x)
GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 86 Mustafa Ethem, Dk. 76 Ali (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Burak (Kızılcabölükspor) - Çetin (Payasspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki 32'nci hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Payasspor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala Play-Off oynamayı garantiledi. Üç haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Denizli temsilcisi bu sonuçla 54 puana ulaşıp 3'üncü sıraya tırmanırken, konuk takım 38 puanla 12'nci basamakta kaldı. Kızılcabölükspor'un gollerini 10'uncu ve 86'ncı dakikada Mustafa Ethem, 76'ncı dakikada ise Ali kaydetti.

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