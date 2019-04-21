Kızılcabölükspor - Osmaniyespor: 1-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Hasan Cebeci (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xxx) - Emrecan (xx), Kadir (xx), Hüseyin Atalay (xxxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 63 Ali xx), Cihat (x) (Dk. 71 Mustafa Altun xx), Samet (xxx), Sedat (xx), Serkan (xx), Gökhan (xxx), Taygun (xx)

OSMANİYESPOR: İbrahim (xx) - Oğulcan (x), Onur (x), Muhammed (xx), İlyas (x), Eser (xx) (Dk. 85 Murathan), Ferhat (xx), Sergen (xx) (Dk. 70 Hüseyin Rüzgar x), Yasin (x), Alper (xx), Ergun (x)

GOL: Dk. 80 Hüseyin Atalay (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Taygun, İsmail, Serkan (Kızılcabölükspor), Ferhat, İlyas, Yasin, Alper (Osmaniyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kızılcabölükspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde Osmaniyespor'dan alarak son 2 hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini korudu: 1-0. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki karşılaşmanın tek golünü 82'nci dakikada Hüseyin Atalay attı. Bu skorla Denizli temsilcisi normal sezonun son 2 maçına 52 puanla dördüncü sırada girdi.

8'inci dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında Samet'in pasıyla topla buluşan Taygun'un yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten auta gitti.

32'nci dakikada sağ kanattan atağa katılan Taygun'un arka direğe doğru ortaladı, Oğuzhan'ın kafası yan ağlarda kaldı.

45'inci dakikada sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sedat'ın plase vuruşunda Muhammed Ali topu çizgiden çıkardı. Dönen topu tamamlayan Cihat'ın sert vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk yarıdan gol çıkmadı.

66'ncı dakikada sağ kanattan atağa katılan Gökhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Samet topun gelişine sert vurdu. Son anda araya giren Muhammed Ali mutlak bir golü önledi.

77'nci dakikada Sedat'ın uzun pasında sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

80'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta Emrecan ön direkte topa dokundu. Kaleci İbrahim'in tokatladığı top Hüseyin Atalay'ın önünde kaldı. Hüseyin'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

90+2'nci dakikada Kızılcabölk penaltı kazandı. Onur'un müdahalesi ile ceza sahası içinde Ali yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taygun'un vuruşunu kaleci İbrahim köşeden tokatladı.

Maç 1-0 sona erdi.