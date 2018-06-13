Kızılcabölükspor Mustafa'yla anlaştı

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, iç transferde orta saha oyuncusu Mustafa Altun'la yeniden anlaşma sağladı.

Geçen sezon Kızılcabölükspor'da 29 lig, 3 de Türkiye Kupası müsabakasına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, takımında kaldığı için mutlu olduğunu söyledi. Adana Demirspor'dan 2014-15'te Denizli ekibine gelen Mustafa Altun, "3.5 yıldır Kızılcabölükspor formasını terletiyorum. Uzun yıllar kulübüme hizmet etmek isterim. Bu zaman kadar hep bana destek olan başkanımız Osman Duran ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim" dedi.

Denizli temsilcisi, görevden ayrılan teknik direktör Hasan Şermet'in yerine geçen hafta Ali Yalçın'la el sıkışmıştı.

