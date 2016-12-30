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Kızılcabölükspor kupada ilkleri yaşadı

ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalma başarısı gösteren 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, kupada ilkleri yaşadı. Kızılcabölükspor, kupada ilk golünü attı ve ilk puanını aldı. Trabzonspor karşısında...

Kızılcabölükspor kupada ilkleri yaşadı
ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalma başarısı gösteren 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, kupada ilkleri yaşadı. Kızılcabölükspor, kupada ilk golünü attı ve ilk puanını aldı.
Trabzonspor karşısında Emircan'ın 89'uncu dakikada gelen golü sarı kırmızılılara büyük sevinç yaşattı. Futbolcular maç sonunda ilk puanlarını Trabzonspor gibi güçlü bir ekipten almanın sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Teknik direktör Hasan Şermet, antrenörlük kursuna gittiği için takımla birlikte olamadığını, maç için Denizli'ye geldiğini söyledi. Trabzonspor gibi bir takımdan puan aldıkları için mutlu olduğunu belirten Şermet, "Maç boyunca sabırlı olmaya çalıştık ama golü yedik. Duran toptan beraberlik golünü bulduk" dedi. Tarihinde ilk kez gruplarda mücadele eden Kızılcabölük'ün Trabzonspor beraberliğine rağmen 4'üncü maçlar sonunda üst tura çıkma şansı kalmadı.

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