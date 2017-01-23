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Kızılcabölükspor kupada Gümüşhanespor'u konuk edecek

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son iki maçını kaybederek ikinci yarıya kötü başlayan Kızılcabölükspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6'ncı hafta randevusunda yarın Gümüşhanespor’u konuk edecek. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda...

Kızılcabölükspor kupada Gümüşhanespor'u konuk edecek
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son iki maçını kaybederek ikinci yarıya kötü başlayan Kızılcabölükspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 6'ncı hafta randevusunda yarın Gümüşhanespor’u konuk edecek. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek, müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak. 1 puanla son sırada yer alan Kızılcabölükspor'un tur şansı bulunmuyor. Gümüşhanespor galibiyet ya da beraberlik halinde Son 16 Turu'na  yükselecek. Kızılcabölükspor'da sakatlığı süren Burak Gökbel ve Taygun Vurgun’un durumu maç saatinde netlik kazanacak.

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